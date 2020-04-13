متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن تنفيذ طائراته 95 طلعة جوية لتلقيح السحب، خلال الربع الأول من عام 2020، شملت أغلب مناطق الدولة، واستخدمت خلالها 2171 شعلة، من إنتاج مصنع «الإمارات لتحسين الطقس» التابع للمركز.

وتولي دولة الإمارات أهمية متزايدة لتوفير الموارد المائية، بتشجيع البحث والابتكار في التقنيات الجديدة، خاصة أنها تصنف بين الدول التي تعاني شحاً في المياه، إذ يبلغ معدل الهطل نحو 100 ملم سنوي.

وأكد الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، أنه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة ضمان موارد مائية آمنة ومستدامة.

وفي السياق ذاته توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس مغبراً وغائماً، مع فرص لسقوط الأمطار، من اليوم الاثنين، وحتى الخميس المقبل. وطقس اليوم سيكون مغبراً وغائماً جزئياً، إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط الأمطار على بعض المناطق، خاصة الساحلية والغربية والشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، والأتربة.

وأشار إلى أن طقس، يوم غد الثلاثاء، سيكون مغبراً وغائماً جزئياً، إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة، مع فرصة لسقوط الأمطار، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وعن طقس، الأربعاء والخميس، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة ببرق ورعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.