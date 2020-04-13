«غرفة الفجيرة» تجدد التزامها بـ«إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أعرب الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عن تجديد غرفة الفجيرة التزامها ودعمها اللامحدود لإكسبو دبي 2020، وقال: لنا الشرف في أن نكون جزءاً من منظومة هذا الحدث الاستثنائي العالمي الذي سيحقق قيمة كبيرة للإنسانية وسيساهم في تحقيق المزيد من الطموحات للفرد والمجتمعات، ليصبح هذا العالم مكاناً أفضل للجميع وللأجيال القادمة. وستعمل غرفة الفجيرة في إطار جهودها على تشجيع قطاع الأعمال بالإمارة على اقتناص الفرص المتاحة للقطاع الخاص في ملف إكسبو 2020 دبي من جهة، والتوجيه للشركات والمصانع بضرورة وضع برامج وخطط الاستفادة من هذا الحدث المميز. وكلنا ثقة بهذا الحدث العالمي المهم الذي يقام لأول مرة في المنطقة.

من ناحيته قال سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: نتطلّع إلى موعد انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي لنقدم الكثير ونكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة بنا، ولنظهر للعالم دولتنا الحبيبة في أبهى صورة، حيث يوفر إكسبو 2020 دبي منصة مثالية لإثراء المعرفة وإطلاق العنان للطاقات البشرية الواعدة وتحفيز الإبداع والابتكار باعتباره حجر الأساس لصنع المستقبل، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث، الذي سيُعطي دفعة قوية لترسيخ دور دولتنا كقوة مؤثرة على الخارطة العالمية.