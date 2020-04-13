شقيقة كيم ترتقي في سلم السلطة بكوريا الشمالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وسائل إعلامية أمس الأحد، إعادة تعيين الشقيقة الصغرى المتنفذة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في هيئة رئيسية لصنع القرار، ما يشير إلى ارتقائها في السلطة في الدولة المعزولة.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، جاءت إعادة تعيين كيم يو جونج، التي تعتبر من أقرب مستشاري شقيقها، عضواً بديلاً في المكتب السياسي للجنة المركزية، في تعديل شمل كبار المسؤولين، السبت. وأوضحت الوكالة أن الاجتماع للبت في التعيين ترأسه كيم جونج أون. ويعتقد أن كيم يو جونج، عزلت من منصبها العام الماضي بعد انهيار قمة ثانية بين شقيقها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي.

وعملت كيم يو جونج مبعوثة لشقيقها إلى كوريا الجنوبية أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج عام 2018، ما أدى إلى تقارب دبلوماسي في شبه الجزيرة المقسمة. وظهرت بشكل متكرر في صور إلى جانب شقيقها في مؤتمرات القمة مع ترامب ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، لكنها بدأت فقط في إصدار بيانات ذات أهمية سياسية مباشرة باسمها الشهر الماضي، قال محللون إنها تسلط الضوء على دورها المركزي في الترتيب السياسي لكوريا الشمالية.

وأعقب ذلك تعيينها نائباً أول لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب «العمال» الحاكم، وهو دورها الرئيسي في النظام الكوري الشمالي.

(أ ف ب)