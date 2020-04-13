بابا الفاتيكان يدعو إلى شطب ديون الدول الفقيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا البابا فرنسيس، أمس الأحد، إلى الرد على انتشار وباء (كوفيد-19) بنشر «عدوى الرجاء» طالباً من الدول الغنية تخطي «أي أنانية» تجاه الدول الفقيرة، في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفصح في كاتدرائية القديس بطرس الخالية من المصلين في ظل الحجر المنزلي الصارم المفروض.

وفي عالم «يعاني تحت وطأة الوباء العالمي الذي يشكل محنة كبرى لعائلتنا البشرية الواسعة»، ردد البابا دعوته إلى «وقف إطلاق نار فوري وشامل في جميع أنحاء العالم»، وكذلك «الهجمات الإرهابية» في إفريقيا، وعبر عن تمنياته ب «تخفيف العقوبات الدولية التي تمنع البلدان الخاضعة لها من توفير الدعم المناسب لمواطنيها»، ودعا إلى التضامن الدولي «من خلال خفض إن لم يكن إلغاء الديون التي تلقي بثقلها على ميزانيات الدول الأكثر فقراً».

وقال: «ليس الوقت مناسباً لمواصلة صنع أسلحة والإتجار بها، مع إنفاق أموال باهظة يجدر استخدامها لمعالجة الأشخاص وإنقاذ الأرواح». كما دعا أوروبا إلى استعادة «روح التضامن التي سمحت لها بتجاوز خصومات الماضي» ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية. وركّز البابا على أنّ «الظلمة والموت لن ينتصرا»، مؤكّداً أنّ عيد الفصح يشكّل«إعلان انتصار». وقال: كلّ شيء سيكون على ما يرام، نقولها بإصرارٍ في هذه الأسابيع، متمسّكين بجمال إنسانيّتنا.

(وكالات)