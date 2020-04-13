الكويت تبدأ أكبر خطة إجلاء لمواطنيها بالخارج الخميس المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت:الحسيني البجلاتي

تبدأ خلال الفترة من 16 إلى 25 الجاري أضخم خطة إجلاء في تاريخ الكويت والتي تتضمن عودة 40 ألف مواطن على متن 188 رحلة جوية، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص، انطلاق خطة الإجلاء يوم الخميس المقبل من الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا. وأكد الحريص، خلال ترؤسه، أمس الأحد، اجتماع اللجنة العليا الخاصة (بالطيران المدني) - جاهزية الإدارة العامة للطيران المدني، لتنفيذ خطط الإجلاء للرحلات القادمة أو المغادرة التي تم الترتيب لها مع وزارتي الصحة والخارجية الكويتيتين. وأوضح أنه أعطى توجيهات بمضاعفة الجهود المبذولة، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، كوزارات الصحة، والداخلية، والخارجية، وغيرها من مؤسسات الدولة؛ للحد من انتشار هذا الوباء العالمي، وإيجاد أفضل السبل التي تصب في تسهيل إجراءات القادمين من الخارج، وكذلك المغادرين من الكويت، مع مراعاة وقاية العاملين من الإصابة أو انتقال العدوى لهم.

وبين الحريص أن «الطيران المدني» أعلنت في وقت سابق السماح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم وأن هناك العديد من شركات الطيران تقدمت بطلبات للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات الجوية للراغبين من المقيمين بالسفر إلى بلدانهم.