شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء العرب»: جثمان المتوفى بـ «كورونا» لا ينقل العدوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قال اتحاد الأطباء العرب، إن جثمان المتوفى بكورونا ، لا ينقل العدوى إطلاقاً، عقب دفنه في المقابر، موضحاً ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية، من حيث طريقة الدفن والغسل للضحايا، وذلك رداً على رفض بعض الأشخاص في الدقهلية، ومن قبلها في منطقة بهتيم بالقليوبية، دفن جثامين ضحايا الفيروس في مقابر بمنطقتهم.
وقال أسامة رسلان الأمين العام للاتحاد، في بيان، أمس، إن عدوى كورونا لا ينتقل من المتوفى عقب دفنه.
وأوضحت مها فتحي، أمين عام الجمعية المصرية لمكافحة العدوى،إن الفيروس لا ينتقل من المدافن، فبعد تحلل الجثمان ينتهي الفيروس.
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