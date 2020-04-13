تنفيذ حكم الإعدام بأحد قتلة مؤسس بنجلاديش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت بنجلاديش، أمس الأحد، حكم الإعدام شنقاً في ضابط سابق دين بقتل مؤسس البلاد الشيخ مجيب الرحمن في العام 1975، وذلك بعد أيام من توقيفه على أثر مطاردة استمرت 25 عاماً.

وكان مجيب الرحمن، والد رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة واجد الذي قاد بنجلاديش إلى الاستقلال عن باكستان، في السلطة عندما اغتيل مع الجزء الأكبر من عائلته في 1975. وحكم القضاء في 1998 بالإعدام على نحو عشرة ضباط في إطار هذه المجزرة، بينهم الكابتن عبد المجيد، غيابياً. وثبتت المحكمة العليا الحكم في 2009 ونفذت العقوبة في خمسة مدانين.

وفر عبد المجيد إلى الهند في العام 1996، وعاد إلى بنجلاديش الشهر الماضي، حسب الشرطة. وأوقفته شرطة مكافحة الإرهاب الثلاثاء الماضي في العاصمة دكا. (ا ف ب)