«غرسات لاسلكية» لاستعادة الحركة بعد الشلل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:مصطفى الزعبي

ابتكر علماء من جامعة بومبيو فابرا الإسبانية، بتمويل من اتحاد البحوث الأوروبية، «غرسات محفزة لاسلكية» صغيرة ودقيقة ومرنة تهدف إلى التصحيح الإلكتروني للتيارات الكهربائية في الجسم واستعادة الحركة في حال الإصابة بالشلل، وتُزرع الغرسات بحقنها تحت الجلد بدون جراحة، ما يجعلها بديلاً للبطاريات أو نقل الطاقة اللاسلكية بناءً على «الاقتران الحثي»، أو الازدواج المغناطيسي بين موصلين.

وتقوم الطريقة التقليدية لنقل الطاقة اللاسلكياً من خلال استخدام أنسجة الجسم كقناة لنقل الطاقة الكهربائية، باستخدام نظام خارجي، ويتم توصيل التيارات الكهربائية عبر الجسم وتتدفق هذه التيارات عبر الأنسجة. بينما تستخدم الغرسات المبتكرة والتي تشبه الخيط، تيارات عالية التردد (5 ميجاهرتز) من خلال رشقات، ما يجعلها غير ضارة تماماً وغير محسوس بها أثناء العلاج، وهكذا تتولد الطاقة اللازمة للتشغيل.

وأشار العلماء إلى أنه يمكن استخدام تيارات عالية التردد بحجم «50 هرتز» كحد أقصى بحيث لا تؤذي الجسم، ويمكن أن تنتج قدرات أكبر من ميجاواط.

ويقول البروفسور مارس توديلا من جامعة بومبيو فابرا: «هذه التقنية تتيح زيادة إنتاج الطاقة التي يتم الحصول عليها في الغرسات.

وأضاف توديلا، أن الغرسات التي يبلغ طولها سنتيمتراً واحداً، يمكن أن تحصل على ضعف طاقة أجهزة تنظيم ضربات القلب ب 100 مرة».