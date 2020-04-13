شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة عمال الطيران الأمريكي تنتقد الدعم الحكومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقدت سارة نيلسون، رئيسة نقابة العاملين في الضيافة الجوية الأمريكية، قرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي حدد نسبة 30% من القيمة الإجمالية لكل منحة نقدية مقدمة لشركات الطيران الكبرى في البلاد على أنها «قرض» يجب إعادته إلى الحكومات الفيدرالية.
واعتبرت سارة أن القرار سيؤدي إلى إفلاس تلك الشركات، وأن الوزارة تساهم في زعزعة استقرار صناعة الطيران في البلاد بدلاً من إنقاذها.
جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من قيام وزارة الخزانة بتمديد عروض المنح النقدية رسمياً إلى ست من أكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة.
وفاجأ القرار العديد من مديري شركات الطيران، والذي يعني أن مبلغ 25 مليار دولار الذي وافق عليه الكونجرس للحصول على منح نقدية فورية سيكون في الواقع 17.5 مليار دولار. أما ال 7.5 مليار دولار الأخرى فستكون قروضاً على شركات الطيران إعادة دفعها لاحقاً.
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