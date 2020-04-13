بعد الاتفاق تاريخي... وزير الطاقة السعودي: هذا ما فعله محمد بن سلمان في مفاوضات "أوبك+"... فيديو

وقال الأمير عبد العزيز في تصريحات لقناة "العربية"، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قاد خلال الأسابيع الماضية الكثير من مفاوضات تخفيض إنتاج النفط.

وأضاف الوزير "لا يمكن إلا أن أنسب الفضل لأهله، ولي العهد شارك وتابع وقاد الكثير من المفاوضات".

وتابع "سبحان الله كيف كنا في 6 مارس واليوم نحن في 11 أبريل، كنا نطلب تخفيض 1.5 مليون برميل، اليوم خفضنا ما يقارب 10 ملايين".

وأكد أن محاولات ولي العهد نجحت في جعل بعض المنتجين من خارج أوبك، وأوبك+ يقدمون تخفيضات في الإنتاج.

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وكانت "أوبك+" قد نجحت في توقيع اتفاق تاريخي بمشاركة دولية واسعة تعيد التوازن للأسواق عبر خفض مبدئي للإنتاج بـ 10 ملايين برميل في مايو ويونيو المقبلين.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتفاق كبار منتجي النفط في العالم على خفض إنتاج الخام، موجها الشكر والتهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان على هذا الاتفاق.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه "صفقة عظيمة للجميع".