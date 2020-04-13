وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني: لا صحة لإيقاف العمل في مركز إدارة الأزمات

وأشار العضايلة في موجز صحفي، اليوم الأحد أن خلية الأزمة مازالت تعمل في المركز حتى الآن، مؤكدا أن الإيجاز الصحفي اليومي ما زال يعقد في المركز.

وأشار الوزير إلى أنه تم عزل منطقة المرقب منذ الـ 6 أبريل/نيسان الحالي، واكتشاف حالة المصاب الذي يعمل بالمركز الوطني للأمن زإدارة الأزما بتاريخ 10 من نفس الشعر، علما أنه العاكمل كان في إجازة في مسكنه منذ إعلان عزل المنطقة.

وشدد العضايلة على ضرورة توضخي الحذر في نقل المعلومات وعدم الالتفاف للإشاعات، والعودة إلى المصادر الرسميةقبل نقل أي معلومة.

في غضون ذلك، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الأحد خلال الإيجاز الصحافي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في الأردن تسجيل "8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن تسجيل 24 حالة شفاء.