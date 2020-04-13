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ولى العهد السعودى وترامب يرحبان بنتائج اجتماع أوبك+

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الأمير بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك + )، بحسب وكالة الأنباء "واس".

وقد أعرب ولى العهد والرئيس الأمريكى عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخى طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة ، ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

 

 

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