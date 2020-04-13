شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى وترامب يرحبان بنتائج اجتماع أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك + )، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد أعرب ولى العهد والرئيس الأمريكى عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخى طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا، ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.