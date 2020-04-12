التحالف العربي يرصد 241 خرقا لوقف إطلاق النار من قبل الحوثيين في اليمن

وبحسب

تحالف دعم الشرعية: 241 خرقا لوقف النار من قبل الميليشيات الحوثية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 12, 2020

"العربية"، قال التحالف، إن "الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية".

وأكد التحالف "استمرار التزامه والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وأضاف "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات".

وكان التحالف، قد أعلن الأربعاء الماضي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

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ودعت الأمم المتحدة، أكثر من مرة، أطراف الصراع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار، لحماية اليمنيين من احتمال انتشار فيروس كورونا.

وأضاف التحالف أن وقف إطلاق النار قابل للتمديد بهدف تهيئة الأجواء من أجل عقد لقاء بين الشرعية والحوثيين.

وفي السياق، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بإعلان قيادة قوات التحالف العربي وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين ابتداء من 9 أبريل/نيسان، يشمل جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية في اليمن.

وأضاف "يجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل، وتمضي قدما نحو تحقيق سلام شامل ومستدام".