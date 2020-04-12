الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن عباس اطمأن خلال الاتصال الهاتفي، على سلطان عمان وعلى الشعب العماني الشقيق، في ظل انتشار جائحة كورونا في المنطقة والعالم.

وأضافت: "تمنى عباس موفور الصحة والعافية لسلطان عمان، معربا عن ثقته بأن السلطنة ستتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر".

ولفتت إلى أن سلطان عمان، وجه الشكر، للرئيس الفلسطيني على هذا الاتصال، متمنيا للشعب الفلسطيني دوام التقدم وتحقيق آماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال.

وأضافت: "شدد سلطان عمان على متانة العلاقات الأخوية بين فلسطين والسلطنة، وعلى مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية".