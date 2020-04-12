شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية: تسجيل 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا و89 إصابة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا و89 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

فيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و800 ألف اصابة بالفيروس، ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من 110 ألف حالة فى مختلف الدول، وتأتى الولايات المتحدة على رأس الدول الأكثر إصابة بالفيروس حيث تم تسجيل أكثر من نصف مليون حالة مصابة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 41 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 761، وارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 59 بعد تسجيل 7 وفيات جديدة، وسجلت هولندا 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1188 إصابة.

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وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 630، وأعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 251 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 71686 والوفيات إلى 4474، وكشفت الكويت عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين بالمرض في البلاد إلى 1234.

وسجلت إسبانيا اليوم 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4167 إصابة، وأعلنت السلطات المعنية فى الفلبين عن 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا و220 إصابة.