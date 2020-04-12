شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تعلن رفع الحظر عن الشحن التجارى والإغاثى فى منفذ الوديعة البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة اليمنية، توجهها إلى رفع الحظر عن منفذ الوديعة البرى أمام حركة الناقلات من وإلى المنفذ واستمرار الحظر على حركة المواطنين حتى إشعار آخر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر نائب رئيس الوزراء اليمنى رئيس اللجنة العليا للطوارئ القائم بأعمال وزير النقل سالم الخنبشي، توجيها بذلك إلى مدير ميناء الوديعة البرى مطلق الصيعري.

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وقال الصيعري: " إن نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل وجه إدارة الميناء برفع الحظر عن المنفذ، وأن قرار رفع الحظر يأتي بعد التفاهم مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك برفع الحظر عن حركة ناقلات الشحن التجاري والإغاثة الإنسانية".

كان مجلس الوزراء اليمنى، جدد خلال اجتماعه الاستثنائى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ترحيب الحكومة الشرعية وتعاملها الإيجابى مع كل المقترحات التي من شأنها انهاء معاناة الشعب اليمنى، وفقا لمرجعيات الحل السياسى الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، وحرصها واهتمامها الكبير على مصلحة الشعب اليمني وانقاذه من الحالة الانسانية الكارثية التي أوصلت الوطن والمواطنين اليها تلك عصابة الحوثيين الانقلابية .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الوزراء اليمني عقد اجتماعه، السبت، للوقوف أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، في الجوانب السياسية والعسكرية والصحية، على ضوء المستجدات وخاصة مواجهة وباء كورونا المستجد، والتعاطي الإيجابي للحكومة الشرعية مع التحركات الأممية الأخيرة لتوحيد الجهود في هذا الجانب، ووقف اطلاق النار.