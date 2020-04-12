اخبار الخليج

الرئيس التونسى يصادق على قانون بهدف مجابهة تداعيات انتشار كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يصادق على قانون بهدف مجابهة تداعيات انتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادق الرئيس التونسى قيس سعيَد، اليوم على قانون يفوض رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 .

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، يهدف هذا القانون وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إلى تمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وكان مجلس نواب الشعب التونسي ، قد صادق خلال جلسة عامة في الرابع من إبريل الجاري ، على مشروع هذا القانون .  

وكانت قناة يورونيوز، عرضت فيديو لتونس تعتمد على الروبوتات لفرض الحجر الصحي على المواطنين، لمواجهة فيروس كورونا. وسجلت تونس، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 671 حالة إصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسى يصادق على قانون بهدف مجابهة تداعيات انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا