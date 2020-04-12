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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة رويترز عن الكرملين أن بوتين وترامب والملك سلمان يدعمون قرار أوبك + بالخفض التدريجي لإنتاج النفط. وقال الكرملين اليوم الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي سلمان دعموا جميعا قرار أوبك + خفض إنتاج النفط. ويتم دفع الكرملين أن بوتين وترامب ناقشا في مكالمة هاتفية منفصلة القضايا الأمنية الاستراتيجية. واتفقت منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط اليوم على خفض غير مسبوق للإنتاج لتحقيق عشرة بالمائة من الإمدادات العالمية لدعم أسعار الخام وسط تفشي فيروس كورونا المستجد. Advertisements وقال وزير الطاقة الإماراتي على تويتر: تماشيا مع اتفاق أوبك + ، الإمارات تلتزم بخفض الإنتاج من مستواه الحالي البالغ 4.1 مليون برميل يوميا. كما نقل وزير رويترز عن مصادر قولهم، إن وكالة الطاقة الدولية تعلن يوم الاثنين مشتريات النفط من الاحتياطيات التي ستسهم في خفض فعلي للإنتاج

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