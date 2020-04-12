شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية: 270 حالة اشتباه بفيروس كورونا بينها 28 حالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة السودانية إن التقارير الوبائية، أشارت إلى أن حالات الإشتباه بالإصابة بفيروس كورونا فى مراكز العزل بالسودان، بلغت 270 حالة اشتباه، بينها 28 حالة اشتباه جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأحد، أن جملة الإصابات بالفيروس، بلغت 19 حالة، بينها حالتا وفاة، لافتة إلى أنه لم تسجل أية حالات إصابة جديدة، وأشارت إلى أن إحدى الإصابات تماثلت للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى حالتين.
وعقدت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، اجتماعا اليوم، في حضور الإدارات المختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة.
وكان وزير الصحة السودانى، أكرم على التوم، ذكر أمس، أن السودان يحتاج على نحو عاجل 120 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك فى ظل نقص الإمدادات اللازمة لمكافحة الوباء.
ورغم أن عدد حالات الإصابة المسجلة فى السودان قليلة نسبيا فإن الوباء الذى انتشر فى أنحاء العالم وصل إلى البلاد فى وقت تواجه فى أزمة اقتصادية.
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