شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية ، اليوم الأحد ، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 389 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه تعافى 24 حالة مصابة ، ليصل إجمالى حالات التعافى إلى 192 حالة.

ومن جهته، قال وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة :" إن الحكومة الأردنية قررت الاستمرار بتعطيل المؤسسات الحكومية حتى يوم 30 من الشهر الحالي".