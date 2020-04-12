شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 116 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع اجمالى المصابين إلى 1661 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 116 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى 1661 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، فى بيان اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 6943 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، حتى مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبى - فى تصريح صحفى - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 118 حالة، فيما تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالى للحالات التى تماثلت للشفاء إلى 177 حالة.