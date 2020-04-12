شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي يؤكد اتفاق أوبك + على خفض الإنتاج ابتداء من مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الطاقة السعودي اتفاق أوبك + على خفض الإنتاج ابتداء من مايو.

كما قال وزير الطاقة المكسيكي روسيو نالي اليوم الأحد إن منتجي النفط اتفقوا بالإجماع على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا من مايو في محادثات أوبك + وشكر أعضاء أوبك على دعمهم للتوصل للاتفاق.

كما قالت وزارة الطاقة في كازاخستان اليوم الأحد تقارير عن اتفاق مجموعة أوبك + على خفض إنتاج النفط 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين وأن من أول مايو .

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وقال مصدران في أوبك + لرويترز في وقت سابق اليوم الأحد إن المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو أيار ويونيو حزيران بعد التوصل إلى حل وسط مع المكسيك.