شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الجزائر إلى 1914 مصابا و293 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" بالبلاد إلى 1914 حالة إصابة، و293 حالة وفاة.

وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومى، اليوم،الأحد، إنه تم تسجيل 89 حالة إصابة جديدة في 19 ولاية، و18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 591 حالة.

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وأشار المسئول الجزائرى، إلى أن هناك 27 ولاية لم تظهر بها حالات جديدة، بينما خضع 1729 مصابا للعلاج بالبروتوكول العلاجي الجديد.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية ، يوم الأحد، الماضى، تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضى، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.