شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: شفاء حالتين من مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة السودانية، عن شفاء حالتين من مصابى كورونا بالسودان ومغادرتهما مركز العزل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أشارت وزارة الصحة السودانية، إلى تسجيل 28 حالة اشتباه جديدة ليصبح مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا 270 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالبلاد.

كانت قيادة مكونات السلطة الانتقالية بالسودان (المجلس السيادى ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير)، قررت الإسراع باستكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية، وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية للتعامل مع الأزمة المعيشية، ومواجهة فلول النظام البائد، والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

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وعقدت المكونات الثلاثة للسلطة الانتقالية بالسودان اجتماعا السبت، في الذكرى الاولى لإسقاط نظام الانقاذ وإجبار رئيسه (السابق عمر البشير) على التنحي، لتقف على مسار الثورة بعد عام من انتصارها.

وحيا الاجتماع نضالات الشعب السوداني ومقاومته الباسلة، وشهداء الثورة السودانية، مؤكدا عزم مكونات السلطة الانتقالية لاستكمال مسيرة الحرية والسلام والعدالة.