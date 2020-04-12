بـ12 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يمول مشروعا صحيا في السودان

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، تمويله مشروعا صحيا في 3 ولايات بشرق السودان التي تستضيف معسكرات لاجئين، بمبلغ 12 مليون يورو.

وقالت بعثة الاتحاد بالسودان في بيان: "يمول الاتحاد الأوروبي، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لتنفيذ مشروع صحي في ولايات شرق السودان الثلاث في البحر الأحمر وكسلا والقضارف".

وأضافت: "تم اختيار الولايات الثلاث (من بين 18 ولاية بالبلاد) لأنها تستضيف أكبر عدد من تدفقات اللاجئين وتعاني من النقص الكبير في الخدمات الصحية الملائمة".

وتابعت: "سيستفيد من المشروع 2 مليون و900 ألف من بينهم 455 ألفا و587 طفلا دون سن الخامسة و155 ألفا و858 امرأة حامل".

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وأكدت أن "هذا المشروع مهم لاستدامة التنمية والسلام في المنطقة الشرقية من السودان التي تشترك في الحدود مع 3 دول (إريتريا وإثيوبيا ومصر) والبحر الأحمر".

وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل فونتيليز، في تغريدة بمناسبة الذكرى الأولى للثورة في السودان: "الاتحاد يدعم الشعب السوداني وحكومته، الطريق طويل ولكن المثل العليا للثورة تنتصر".

وتسلمت الحكومة السودانية، الأحد ،10 آلاف كمامة طبية من مبادرة سودانية كندية تتواجد بالخارج، ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا الذي أصاب 19 بالبلاد بينهما حالتا وفاة، بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وعلى خلفية تدابير مواجهة الفيروس، أعلنت الجنة العليا للطوارىء الصحية لمجابهة كورونا (حكومية)، الأحد، بدء حظر سفر جميع المركبات لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات إلا بتصريح رسمي مسبق من جهات الاختصاص.

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