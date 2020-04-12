"حماس" تنفي قرب التوصل لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

نفت حركة "حماس"، الأحد، قرب التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان لمسؤول ملف الأسرى في الحركة، موسى دودين، تعليقا على أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، حول وجود مفاوضات بين إسرائيل وحماس لإبرام صفقة وشيكة لتبادل معتقلين فلسطينيين بجنود إسرائيليين تحتجزهم الحركة بقطاع غزة.

وقال دودين: "ننفي صحة الأنباء التي تحدثت عن قرب التوصل إلى صفقة وشيكة، أو الاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال".

وأضاف: "حماس لم تلمس جدية عملية من طرف الاحتلال حتى الآن في التعاطي مع هذا الملف".

ورحب القيادي في "حماس" بالوساطات التي يمكن أن تسهل الوصول إلى خطوات باتجاه صفقة لتبادل الأسرى.

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وفي وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصادر فلسطينية (لم تسمها)، تأكيدها أن إسرائيل ستفرج عن كبار السن والمرضى والقصّر من سجونها، مقابل أن تقدّم "حماس" معلومات عن الأسرى الإسرائيليين لديها.

والسبت، قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن "الحديث مؤخرًا، عن صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، يبدو هذه المرة أكثر جديّة".

وذكرت، أن "حماس أعدت قائمة بأسماء أسرى تُطالب بالإفراج عنهم".

والثلاثاء، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد دعا، الثلاثاء، إلى إجراء "حوار فوري عبر وسطاء، حول الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل، استعدادها للحوار حول الإسرائيليين المفقودين في غزة.

وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" تحتجز 4 إسرائيليين، منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014.

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