ميليشات حفتر تتكبد 35 قتيلا في هجوم فاشل على "أبو قرين"

طرابلس/ وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، مقتل 35 على الأقل من مليشيات خليفة حفتر إثر إحباط هجومها على منطقة أبو قرين، جنوب مدينة مصراتة الاستراتيجية (200 كلم شرق العاصمة طرابلس).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأوضح المجعي أن "عدد القتلى في صفوف مليشيات حفتر وصل إلى 35 كحصيلة أولية".

وأشار إلى أنه من بين القتلى عدد كبير من المرتزقة الذين استعان بهم حفتر للهجوم على أبو قرين.

وأوضح أن قوات الحكومة تمكنت من أسر العشرات من مليشيات حفتر وغنم آليات مسلحة، منها التايغر الإماراتية.

ولفت إلى أن القوات تمكنت من استرجاع كل التمركزات في محور أبو قرين، والاشتباكات تدور حاليا في المنطقة المفتوحة الصحراوية (القريبة من أبو قرين).

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وأكد أن سلاح الجو يقوم باستهداف كل تحركات مليشيات حفتر بهذه المنطقة.

والأحد، تمكنت قوات الوفاق بسط سيطرتها على منطقة أبوقرين، بعد سيطرت مليشيات حفتر عليها لساعات، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري التابع للوفاق للأناضول، إن "قواتهم في طريقها لإعادة السيطرة على منطقتي وادي زمزم والقداحية".

ولفت المصدر إلى أن "مليشيات حفتر هاجمت منطقة أبوقرين مسنودة بالمرتزقة من تشاد والسودان".

ورغم إعلانها، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، التي أصاب 25 حالة في ليبيا حتى الآن، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة".

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.