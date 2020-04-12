"الدولية للهجرة": نزوح 765 أسرة يمنية جراء تصاعد القتال

اليمن / علي عويضة / الخليج 365

قالت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، إن أكثر من 700 أسرة يمنية نزحت خلال الأسبوع الماضي جراء تصاعد القتال في عدة محافظات يمنية.

وأوضحت المنظمة في بيان أنه في الفترة ما بين 5 و11 أبريل/ نيسان الجاري تم تسجيل نزوح 765 أسرة من محافظات الجوف (شمال) وتعز (جنوب) والحديدة (غرب) جراء تصاعد القتال".

وحسب البيان، استقبلت محافظة مأرب (شرق) وحدها، 513 أسرة من إجمالي عدد الأُسر النازحة.

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وأضافت المنظمة، أن بقية الأُسر النازحة قادمة من محافظتي الحديدة وتعز بواقع 74 و84 أسرة على التوالي، فيما توزعت بقية الأُسر على عدة محافظات أُخرى، دون ذكر تفاصيل.

وشهدت محافظة الجوف شمالي اليمن معارك عنيفة خلال الأسابيع الماضية، انتهت بسيطرة الحوثيين على مركز المحافظة وعدد من المديريات التي كانت تابعة لقوات الحكومة الشرعية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.