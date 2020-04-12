الجزائر تحدد موعدا جديدا لألعاب البحر المتوسط

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

حددت الجزائر، الأحد، موعدا جديدا لألعاب البحر المتوسط، في صيف 2022 بدلا من العام المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان، إنها اتفقت مع اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط، حول تنظيم الدورة الـ 19 للألعاب، في مدينة وهران (غرب)، ما بين 25 يونيو/حزيران و5 يوليو/ تموز 2022.

وأشارت الوزارة أن حفل ختام الألعاب المتوسطية في وهران، يصادف الاحتفال بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، أعلنت الشباب والرياضة بالجزائر، إرجاء دورة ألعاب البحر المتوسط، التي كانت مقررة صيف 2021، إلى العام التالي، بسبب تداعيات كورونا، دون أن تذكر موعدا محددا لعقدها، آنذاك.

Advertisements

ونُظمت أول دورة لألعاب البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية المصرية عام 1951، وتضم بلدان مشاركين من 3 قارات هي إفريقيا آسيا وأوربا، التي تطل على البحر المتوسط.

وأُقيمت آخر دورة لهذه الألعاب عام 2018، بمدينة تاراغونا الإسبانية.

وقبل أسابيع، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، إلى العام المقبل بسبب تفشي كوورنا.

كما أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم تأجيل كأس أوروبا للأمم لكرة القدم "يورو 2020" إلى العام الذي بعده للسبب ذاته.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم أكثر من مليون و827 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 112 آلاف، فيما تعافى أكثر من 416 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.