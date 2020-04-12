غزة.. فتح استثنائي لمعبر رفح لعودة العالقين من مصر

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي، الإثنين، لعودة العالقين الفلسطينيين في مصر.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة: "القاهرة تعتزم فتح معبر رفح بشكل استثنائي، اعتبارا من الإثنين وحتى الخميس، لإدخال العالقين بالأراضي المصرية".
وأوضح أن دخول العالقين إلى القطاع "سيتم على دفعات بحيث تدخل يوميا دفعة مكونة من 250، خلال أيام عمل معبر رفح".
وأشار البزم إلى أن كافة المسافرين العائدين إلى القطاع سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوما قابلة للزيادة، في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.
ولم يفتح الجانب المصري معبر رفح منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، ضمن تدابير منع تفشي كورونا.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إصابات كورونا بلغت 268، بينها 13 في قطاع غزة.
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