هند القحطاني ترد على إتهامها بالتعري والإغراء من أجل الشهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ردت الناشطة السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني، على الاتهامات التي طالتها بأنها تلجأ إلى التعري والإغراء والإثارة من أجل الشهرة، استنادا إلى بعض الفيديوهات المنتشرة لها على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تقدم إعلانات بملابس جريئة.



وقالت القحطاني في فيديو على حسابها في سناب شات، "أنا لبسي مو سبب شهرتي .. أنا ألبس مثلي مثل أي امرأة .. ما تجاوزت الحد ولبسي عادي" .. مشيرة إلى أن شهرتها لإن الناس يحبوها في السعودية كونها أم عزباء –مازر سنجل- عندها 4 أطفال ومستقلة وقائمة بشؤونها وشؤون أطفالها في الغربة..

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واضافت "والعالم حابيني وحابين يومياتي وحابين يشوفوني .. أبناء بلدي السعوديين حابيني وحابين يشوفوني أنا وأطفالي .. هذا سبب شهرتي".

وأردفت القحطاني: "أما إنك تيجي تتهمني وتلمح بأني أنا أسوي أشياء مو كويسة عشان كدا اشتهرت لا أسمح".

وكانت مواطنة سعودية تدعى أروى عمر، قامت قبل أيام ببث فيديو على حسابها، وصفت خلاله هند القحطاني بـ"عجوز النار"، متهمة إياها بالغرور واللجوء للتعري والإغراء .

وقالت أروى: "لفتني حساب هند القحطاني وهي عم تقول أنا جمهوري كله من السعودية وأشهر واحدة في الخليج العربي، كيف وإنتي دائما تتصورين عريانة وليكي صورة وهي بتتصور وتعمل هيك وهيك، وكل اللي بتعمليها بس عشان تقهر أهلها وزوجها، وتقولهم شوفوا وين أنا عايشة؛ في أمريكا"