مصر تسجل 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا وعدد الإصابات يصل إلى 2065

وقال بيان للوزارة، نشره متحدثها الإعلامي عبر فيسبوك، إن حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 447 شخصا وخرجوا جميعا من مستشفيات العزل.
كما تابع البيان أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 159، بينما وصل عدد الإصابات إلى 2065.
وأعلنت الحكومة المصرية اقتطاع 20 % من رواتب الوزراء لمدة 3 شهور، لدعم صندوق "تحيا مصر"، والعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بتفشي وباء "كوفيد 19".
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في كلمة له الأربعاء الماضي "مجلس الوزراء قرر أن يتم اقتطاع 20% من راتب كل أعضاء المجلس لمدة 3 شهور دعمًا لصندوق تحيا مصر والعمالة غير المنتظمة".
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