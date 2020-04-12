وفي وقت سابق قال مصدر من أحد الوفود المشاركة في اجتماع "أوبك +" لـ"سبوتنيك"، إن دول المشاركة في الاجتماع وافقت على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا، بدلاً من الحجم المتوقع مسبقًا البالغ 10 ملايين برميل.
© Sputnik . Ilya Pitalev
وكان اجتماع منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط قد بدأ، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن أكبر تخفيضات نفطية على الإطلاق، تصل إلى 10 في المئة من المعروض العالمي، بعدما أوقفت المكسيك جهودهم الأولية لدعم أسعار النفط وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
واتفقت المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو أيار ويونيو حزيران بعد التوصل لحل وسط مع المكسيك.
وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".
وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودي يؤكد اتفاق "أوبك+" على خفض الإنتاج ابتداء من مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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