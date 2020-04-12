دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شكاوى جديدة من مستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra بمعالج Exynos ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت العديد من الشكاوى التي سجلت من مستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra بمعالج Exynos في الفترة الأخيرة، حيث أكد المستخدمين على ظهور مشاكل في آداء الهاتف، والكاميرة إلى جانب إرتفاع الحرارة.

أشتهرت رقاقات معالج Exynos المقدمة من سامسونج بالآداء الأقل وعدم الإستقرار في هواتف Galaxy، ولا يختلف الحال مع إصدار الشركة المميز من سلسلة هواتف Galaxy S20، حيث تتوالى المشاكل التي تظهر في نموذج هاتف Galaxy S20 Ultra بمعالج Exynos في الفترة الأخيرة.

على عكس نموذج Galaxy S20 Ultra الذي يضم رقاقة كوالكوم، يأتي النموذج المميز بمعالج Exynos بالكثير من المشاكل لمستخدمي الهاتف، والتي لا تتوافق مع الآداء المتوقع من أعلى إصدارات سامسونج من سلسلة Galaxy S20.

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ولقد سجل مستخدمي الهاتف بعض المشاكل التي تتعلق بتقنية التثبيت في الكاميرة، إلى جانب عدم إستقرار آداء الهاتف وأيضاً إرتفاع الحرارة، حيث أكدت بعض التقارير التي نشرت مؤخراً على أن جميع هواتف سامسونج التي تضم معالج Exynos 990 تواجه نفس المشكلات السابقة.

كما لاحظ بعض مستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra بمعالج Exynos إرتفاع حرارة الهاتف حتى مع إستخدام الهاتف في المهام البسيطة، كما أكد الكثير من المستخدمين على أن النماذج التي تضم معالج كوالكوم تقدم آداء أكثر إستقراراً، لذا تستمر معالجات Exynos سامسونج في مواجهة الكثير من الإنتقادات من مستخدمي هواتفها الذكية حتى الآن.

المصدر

هذا الموضوع شكاوى جديدة من مستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra بمعالج Exynos ظهر على التقنية بلا حدود.