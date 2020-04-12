حالات تستوجب خلع ضرس العقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

في بعض الحالات يتسبب ضرس العقل في آلام شديدة تستوجب خلعه. فما هي هذه الحالات؟ للإجابة عن هذا السؤال، أوضح الدكتور تورستن رايشرت أن متاعب ضرس العقل تحدث بسبب خروجه من الموضع غير الصحيح، أي ظهوره من اللثة بشكل جزئي أو خروجه مقلوبا أو صغر الفك، مما يتسبب في قلة فتحة ضرس العقل، وكذلك مرافقة أكياس له تتسبب في تضرر العظام والجذور في منطقته. وأضاف أخصائي جراحة الفم والفك والوجه الألماني أن أضراس العقل غالباً ما تتسبب في حدوث متاعب مثل الالتهابات والورم والألم، وقد تضر أيضاً بالأسنان المجاورة. وأردف رايشرت أن أضراس العقل تظهر حتى سن العشرين، مشيراً إلى أنه يجب أن يتم خلعها - إن تطلب الأمر ذلك - قبل سن الخامس والعشرين، حيث يكون من السهل استئصال العظام المحيطة رغم تشكل الجذور. وقد يضطر الطبيب لخلع ضرس العقل مبكراً إذا أعاق خروج الأضراس المجاورة. ويستلزم الأمر خلع ضرس العقل في حال حدوث مضاعفات عند البزوغ، مثل عدوى حول تاج السن تسبب ألما شديدا عند فتح الفم، وإذا كان من المحتمل أن يتسبب ضرس العقل في حدوث مضاعفات في مرحلة ما.

