تطبيق لتعليم لغة الإشارة الأمريكية في 5 دقائق يومياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يوجد أكثر من 450 مليون شخص يعانون من نوع ما من الإعاقة السمعية. وقد أضافت شركة "دروبس" لتطبيقات تعليم اللغات تطبيقاً فرعياً لتعلم لغة الإشارة الأمريكية في 5 دقائق يومياً باسم "سكريبتس". ويقول موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إن تطبيق "سكريبتس" مناسب لمن يريد تعلم لغة الإشارة وليس لديه الوقت أو المال للالتحاق بفصول التعليم الرسمية التقليدية، حيث يقوم التطبيق بتعليم المستخدمين لغة الإشارة الأمريكية إشارة بعد أخرى من خلال دروس وألعاب كثيرة. يذكر أن حزمة تطبيقات "دروبس" هي الوحيدة حتى الآن بين تطبيقات تعليم اللغات التي تتضمن تطبيقاً فرعياً لتعليم لغة الإشارة الأمريكية إلى جانب اللغات المنطوقة والمكتوبة. وهذه الحزمة متاحة للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أو بنظام التشغيل "آي.أو.إس". وبحسب موقع سي نت دوت كوم فإن تطبيقات دروبس تحتوي على تصميمات ممتعة وملونة ومناسبة للمستخدم بحيث تجعل تجربة تعلم لغة جديدة عبر الأجهزة الذكية أقل إثارة للرهبة. وقبل إضافة لغة الإشارة الأمريكية إلى مجموعة اللغات التي يتم تعلمها من خلال عائلة تطبيقات "دروبس" كانت التطبيقات تضم لغات أقل انتشاراً مثل لغة "أينو" وهي لغة يابانية قديمة.

