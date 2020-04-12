السعودية... إجراء دراسة سريرية دولية لعلاج فيروس كورونا

وبحسب ما نشرته وكالة "واس"، تهدف الدراسة إلى الحصول على بيانات موثوقة يعتمد عليها فيما يخص فعالية وسلامة عدد من مضادات الفيروسات المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.
المضادات الفيروسية محل الدراسة هي، ريمديسيفير(Remdesivir) وكلوركوين (Chloroquine) ولوبينافيرمع ريتونافير (Lopinavir with Ritonavir) وإنترفيرون بيتا 1ب (Interferon (1b.
وتجرى الدراسة برعاية مشتركة من منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات الصحية داخل المملكة، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وحثت الهيئة جميع الجهات البحثية على تكثيف جهودها فيما يتعلق باكتشاف أو تطوير ما قد يساعد على إيجاد علاج أو لقاح لهذا الفيروس، كما ستقدم سبل الدعم كافة مثل تسهيل الإجراءات وتسريعها والاستشارات لمن يتقدم بتلك المبادرات.
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