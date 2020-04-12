وقال هيكل في مؤتمر صحفي اليوم، إن "الحكومة المصرية حريصة على عقد أكثر من اجتماع لمناقشة آليات صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا".
© AFP 2020 / -
وتابع "لا توجد فرصة للتلاعب، ولا يوجد أى مجال لإطلاق أى شائعة".
وأوضح أن "من يتخلف عن ميعاد صرفه لمنحة العمالة غير المنتظمة، عليه انتظار رسالة أخرى جديدة ستصله بميعاد وجهة الصرف". بحسب موقع "اليوم السابع".
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجه بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.
© Sputnik . Mohamed Hassan
8 معلومات عن منحة العمالة غير المنتظمة في مصر
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح مهم من وزير الإعلام المصري بشأن منحة العمالة غير المنتظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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