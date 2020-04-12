السودان يحظر السفر بين المدن والولايات

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وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، تماثل حالتي إصابة بوباء "كوفيد-19" للشفاء من بين 19 حالة إصابة جرى تسجيلها في البلاد، ولفتت إلى عدم تسجيل أي إصابة بالوباء اليوم.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، شفاء حالتين من بين المصابين بوباء "كوفيد-19" ليتبقى 15 شخصا يتلقون العلاج بعدما توفي اثنان الشهر الماضي.
وكانت الوزارة أعلنت، في بيان أمس "تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المصابين 19 شخصا"، وأشارت إلى أن من بينهم حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما.
أضافت الوزارة، في سياق البيان، أن التقارير سجلت 28 حالة اشتباه جديدة ليصبح إجمالي حالات الاشتباه في إصابتهم بالوباء، حتى يوم أمس السبت، 270 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل في السودان.
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