رئيس لجنة المالية بالبرلمان البحريني يوضح تفاصيل خطة مواجهة كورونا اقتصاديا

وأضاف السلوم في حديثه لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد، أن القرارات التي جاءت بتوجيهات ‏الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لمواجهة الآثار الاقتصادية بسبب كورونا كانت متميزة ‏ومبادرة وسريعة، وشملت دعم ‏شركات القطاع الخاص، إضافة إلى حزمة مالية واقتصادية ‏لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي ‏للفيروس حفاظا على النمو المستدام.

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وأوضح السلوم أن هذه الإجراءات جاءت بجانب الجهود ‏التي تقوم بها الجهات الحكومية الأخرى في المملكة لدعم القطاع الخاص ضمن الحزمة ‏المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة مملكة البحرين في وقت سابق‎.‎

وكان مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" أعلن تدشين برنامج "دعم استمرارية ‏الأعمال"، حيث يتضمن منحة مقدمة للمشاريع متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة، التي ‏تمتلك سجلا تجاريا أو ترخيصا رسميا لمزاولة نشاطها التجاري، ويهدف الدعم إلى ‏توفير السيولة لمعالجة الجوانب التشغيلية في ظل الأوضاع الراهنة للمؤسسات المتأثرة‎.‎

‎ وفي وقت سابق أعلنت البحرين عن ‏حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، ‏خلال مؤتمر صحفي ‏عقدته الحكومة بحضور سلمان بن خليفة آل خليفة ‏وزير المالية والاقتصاد ‏الوطني، وعدد من الوزراء إلى جانب رشيد بن محمد ‏المعراج محافظ البنك المركزي، بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

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وشملت الإجراءات مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون ‏دينار ‏بحريني (1 دولار أمريكي يساوي 0.3786 دينار بحريني)‎، وكذلك تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من ‏الأفراد والشركات لكل ‏من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، بما لا يتجاوز ‏فواتير نفس الفترة من العام ‏الماضي لكل مشترك، بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون ‏دينار بحريني، على أن تقوم الحكومة ‏بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة ‏الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة ‏للدولة‎.‎

وأوضح ‏ السلوم أن التوجيهات الملكية بتوفير الحزمة سيكون لها بإذن الله أبلغ ‏الأثر في تخفيف الآثار السلبية للحالة الاستثنائية، التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وبالطبع ‏الاقتصاد البحريني.

وأشار إلى أن مجلس النواب، سيقدم كافة التسهيلات اللازمة التي من شأنها الإسراع في ‏إقرار هذه القرارات.‏

‎ وبحسب السلوم اشتملت الحزمة على مجموعة كبيرة ومميزة من القرارات ‏والإجراءات التي من شأنها المساهمة بفاعلية في تنشيط السوق، وتلافي آثار أزمة انتشار ‏فيروس كورونا على الشارع التجاري البحريني، مثمنا جهود وزراء المجموعة ‏الاقتصادية في الحكومة بهذا الصدد وعلى رأسهم وزيري المالية والصناعة والتجارة.‏