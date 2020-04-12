قرار من السيسي بشأن 9 مجندين سابقين بالقوات المسلحة

وبحسب ما ذكره موقع "الشروق" شملت قائمة المجندين المستحقين للمعاش الاستثنائي الشهري 8 مجندين سابقين والمستحقين عن جندي تاسع متوفى. صدر القرار بناء على ما عرضه وزير الدفاع، وبناء على القانونين 90 لسنة 1975 و148 لسنة 2019.

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