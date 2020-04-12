رئيس مركز "الكلمة": مهمة الكاظمي صعبة في ظل تمدد النفوذ الأمريكي والإيراني في العراق

وأفاد خزعل بأن القوات الأمريكية نشرت منظومة الباتريوت وفعلَّتها، نتيجة استشعارها خطر "يهدد سلامتها من قبل المجموعات المسلحة التابعة لإيران في العراق، أو كما تسميها واشنطن أذرع إيران".

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وتابع خزعل في حديثه مع "عالم سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن العراق يمر بمخاض تشكيل حكومة، ومواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وأزمة اقتصادية، بالتالي لن تٌعطى تحركات الولايات المتحدة في العراق أهمية كبيرة، خاصة مع وجود مشكلة حقيقية دفعت القوات الأمريكية إلى هذا الاتجاه.

وحول تأثير تلك المستجدات على مهمة مصطفى الكاظمي، المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، أشار خزعل إلى أن "الفصائل المسلحة في العراق لازالت تصرح وتهدد بأشكال مختلفة، ورئيس الحكومة الجديد يمر بمرحلة صعبة فى ظل توسع وتمدد النفوذ الأمريكي والإيراني داخل البلاد، ما أدى إلى حالة أضطراب كاملة داخل العراق".

ولفت مهدي خزعل، رئيس مركز "الكلمة" للدراسات السياسية، إلى أنه رغم ذلك يحاول الكاظمى أن يوازن بين الطرفين من أجل التهدئة والنأي بالعراق عن الصراع بين إيران وأمريكا.