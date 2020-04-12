عمر زواوي.. الرؤيوي العُماني الذي كان مستشارًا للراحل قابوس

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وافت المنية عمر عبد المنعم الزواوي، رجل الأعمال الرؤيوي العُماني الذي كان مستشارًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، والذي رئس مجموعة تعدد نشاطاتها الاقتصادية وإنجازاتها الوطنية.

"الخليج 365" من بيروت: بعد صراع مع المرض، توفي عمر بن عبد المنعم الزواوي، المستشار الخاص لجلالة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، للاتصالات الخارجية، ويُعدّ أحد رجال المال والأعمال في السلطنة، وواحدًا من الذين أسهموا في بناء الاقتصاد العماني مع بداية عصر السلطان الراحل قابوس. كان والده عبد المنعم من الشخصيات السياسية والاقتصادية المقربة من أصحاب القرار في السلطنة.

الزواوي من مواليد مدينة كراتشي الباكستانية في عام 1930، حيث كان والده يعمل مسؤولًا للمشتريات للسلطان سعيد بن تيمور في ذلك الوقت.

متعددة النشاطات

تعد مؤسسة عمر الزواوي (OMZEST) مجموعة متعددة النشاطات ومن أكبر الشركات العمانية، وترجع بداياتها إلى عام 1973، تاريخ إنشاء رجل الأعمال عمر الزواوي عددًا من المنشآت الطبية.

تطور نشاط الشركة في ما بعد بدخولها قطاع المطاحن ثم الأسمنت ثم العديد من القطاعات الأخرى حيث تضم المجموعة حاليًا أكثر من 70 شركة.

من أبرز القطاعات التي تنشط فيها: تجارة المعدات الصناعية، تجارة السيارات، التجهيزات المنزلية، الصناعات الغذائية، السياحة، المقاولات.

لهذه المجموعة شراكات مع شركات عالمية أهمها سيمنس ومرسيدس وموتورولا وإلكترولوكس و3أم وتايكو الدولية ودار الدواء. وللمجموعة عدد من المساهمات المهمة في الشركات المدرجة في البورصة العمانية، أبرزها 40 في المئة في بنك عمان الدولي، و 19.75 في المئة في الوطنية للمنظفات، و 15 في المئة في الشركة العمانية للتنمية الزراعية.

أسست المجموعة، التي كان يترأسها عمر الزواوي حتى وفاته، بنك عمان الدولي في عام 1984، فنما ليصبح مصرفًا تجاريًا رائدًا. في يونيو 2012، اندمج بنك عمان الدولي مع بنك أتش أس بي سي لتشكيل بنك "إتش أس بي سي عمان".

في المجموعة شركات عاملة في تصنيع مجموعة واسعة من السلع للسوق المحلية وكذلك الصادرات إلى ما يقرب من 100 دولة في العالم. كما تقدم خدمات عدة مثل الرعاية الطبية وحلول تكنولوجيا المعلومات ومعدات المكاتب والأثاث والشحن والسفر والسياحة وما إلى ذلك.

أهم إنجازاته

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من أهم إنجازات الزواوي على رأس مجموعته:

- بناء أول مجمعات مدرسية ومستشفيات في عمان في ستة مواقع (نزوى، صحار، الرستاق، صور، البريمي، وسمائل).

- تأسيس أول مجموعة لتشغيل ميناء السلطان قابوس.

- إنشاء شركة عمان الدولية للخدمات

- بناء أول محطة تلفزيونية ملونة في عُمان والخليج.

- تأسيس أول بنك عماني 100 في المئة، هو بنك عمان الدولي.

- الدخول في مشروع مشترك مع بنك أوفرسيز ترست بنك في هونغ كونغ وسنغافورة لتشكيل بنك عمان أوفرسيز ترست، المعروف الآن باسم بنك مسقط.

- إنشاء كليات ولجات للعلوم التطبيقية في عام 2001، بالاشتراك مع معهد بيرلا للتكنولوجيا في الهند.

- تطوير ميناء صحار الصناعي لتعزيز دور الموانئ البحرية العمانية في التجارة والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

- الانطلاق في مشروع كبير للميثانول حوّل شركة عمان للميثانول واحدة من أكبر منتجي الميثانول في العالم.