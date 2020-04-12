دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لينوفو تطلق جهاز الحاسب المكتبي المخصص للألعاب Savior Blade 7000 UIY ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة لينوفو مؤخراً أحدث أجهزة الحاسب المكتبي المخصص للألعاب Savior Blade 7000 UIY الذي يقدم من الشركة بأفضل المواصفات، ويتوفر في 18 من أبريل بسعر 995 دولار.

يحقق سوق الألعاب والأجهزة المخصصة للألعاب نمو واضح خلال الفترة الأخيرة، واليوم تقدم لينوفو جهاز حاسب مكتبي مخصص للألعاب ينطلق بعنوان Savior Blade 7000 UIY.

يضم جهاز Savior Blade 7000 UIY رقاقة معالج إنتل Core i7-9700F مع كرت شاشة GTX 1660 Super، كما يتميز الجهاز بقياسات 440 في 184.5 في 508مم، ويضم لوحة الأم B360، كما يأتي بذاكرة 16 جيجا بايت DDR4 2666MHz، مع سعة تخزين في NVMe PCle3.0 SSD بسعة 512 جيجا بايت.

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ويدعم جهاز الحاسب المكتبي Savior Blade 7000 UIY معالج إنتل ثماني الأنوية i7-9700F مع ثماني thread، الذي يقدم سرعة 3.0GHz، كما يصل إلى أقصى تردد في الأنوية الأحادية 4.7GHz، ويرتكز المعالج على معمارية Coffee Lake، مع دقة تصنيع 14 نانومتر المحسة، كما يضم كرت الشاشة GTX 1660 Super ذاكرة فيديو بسعة 6 جيجابايت.

أيضاً يدعم جهاز Blade 7000 قدرة 130W، كما يضم اثنان من منافذ USB في الجهة الأمامية من الحاسب المكتبي، كما يضم DVI \ HDMI \ DP في الواجهة الخلفية من الجهاز.

المصدر

هذا الموضوع لينوفو تطلق جهاز الحاسب المكتبي المخصص للألعاب Savior Blade 7000 UIY ظهر على التقنية بلا حدود.