ليبيا.. قوات "الوفاق" تعيد السيطرة على "أبو قرين" شرق طرابلس

طرابلس / الخليج 365

- ميليشيات حفتر تكبدت خسائر كبيرة في هجومها على منطقة أبو قرين

- قوات "الوفاق" في طريقها لإعادة السيطرة على منطقتي وادي زمزم والقداحية شرق طرابلس



تمكنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، بسط سيطرتها على منطقة أبو قرين (200 كلم شرق العاصمة طرابلس) بعدما سيطرت مليشيات خليفة حفتر عليها لساعات، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر التابع لحكومة الوفاق إن "قواتنا تمكنت من إعادة السيطرة على منطقة أبو قرين، جنوب مدينة مصراتة الاستراتيجية بعد وصول التعزيزات".

وأضاف المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه أن "الاشتباكات الآن تدور شرقي المنطقة وأن قواتهم في طريقها لإعادة السيطرة على منطقتي وادي زمزم والقداحية".

وأشار إلى أن مليشيات حفتر تكبدت خسائر كبيرة سواء في عدد القتلى أو تدمير الآليات المسلحة في هجومها على منطقة أبو قرين.

ولفت المصدر إلى أن مليشيات حفتر هاجمت منطقة أبوقرين مسنودة بالمرتزقة من تشاد والسودان.

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وفي وقت سابق الأحد، نقل حساب "عملية بركان الغضب" التابع لقوات الوفاق عبر "تويتر"، صورا قال إنها لـ"مشاهد تُظهر جانباً من خسائر ميليشيات حفتر الإرهابية التي حاولت التسلل إلى أبوقرين اليوم".

وتظهر الصور وجود قتيلين اثنين بزي عسكري والسيطرة على مدرعة عسكرية، دون تفاصيل أكثر.

كما نقل الحساب ذاته، مقطع فيديو قصير للغاية، قال إنه "يُظهر سيطرة قواتنا على مدرعة إماراتية تابعة لميليشيات حفتر الإرهابية التي حاولت التسلل إلى أبوقرين اليوم".

ورغم إعلانها، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورنا، التي أصاب 25 حالة في ليبيا حتى الآن، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة".



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