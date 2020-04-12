ماء زمزم لمرضى كورونا

الرياض / الخليج 365
بدأت المستشفيات التي تحتضن إصابات بفيروس كورونا في السعودية، الأحد، توزيع ماء زمزم على المرضى.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن "قرارا اُتخذ بتوزيع ماء زمزم على المستشفيات التي تحتضن مصابي الفيروس خلال فترة علاجهم"، دون تفاصيل.
ولماء زمزم، قيمة كبيرة لدى المسلمين، وعادة ما يشربونه على أمل الشفاء من أمراض أو التبرك به، حيث وردت عدة أحاديث نبوية في فضله منها، "ماء زمزم لما شرب له"، و"خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم".
وبحسب إحصائية رسمية الأحد، سجلت السعودية 429 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، لترتفع الحصيلة إلى 4462 مصابا و59 متوفٍ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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