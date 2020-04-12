منظمة ألمانية: غرق زورق يقل مهاجرين بين ليبيا ومالطا

روما / الخليج 365
منظمة الإنقاذ "سي-ووتش":
- نظرًا لعدم وجود معلومات حول إنقاذ المهاجرين يجب أن نفترض أنهم غرقوا جميعًا
-مواقعهم وحالتهم الطارئة كانت معروفة
- أوروبا تركتهم يغرقون في عيد الفصح
قالت منظمة الإنقاذ الألمانية، الأحد، إن زورقا على متنه مجموعة من المهاجرين، غرق في منطقة بين ليبيا ومالطا.
وأكّدت منظمة "سي-ووتش"، في بيان عبر تويتر، أن وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، رصدت قرب منطقة البحث والإنقاذ المالطية 4 زوارق منطلقة من ليبيا، على متنها 259 مهاجرا غير نظامي.
وذكرت أن هذه الزوارق قد تكون هي نفسها التي نشرها حساب "Alarm_phone"(خاص بتتبع الإنذارات بالبحر) في تويتر، السبت.
وأوضحت المنظمة أن "أحد الزوارق غرق وليست هناك معلومات حول ما إذا كان الأشخاص الذين كانوا على متنه قد تم إنقاذهم أم لا".
وقالت: "نظرًا لعدم وجود معلومات حول إنقاذهم، يجب أن نفترض أنهم غرقوا جميعًا".
وأضافت "مواقعهم وحالتهم الطارئة كانت معروفة".
واستطردت المنظمة "لكن أوروربا تركتهم يغرقون في عيد الفصح".
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