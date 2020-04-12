منظمة ألمانية: غرق زورق يقل مهاجرين بين ليبيا ومالطا

روما / الخليج 365

منظمة الإنقاذ "سي-ووتش":

- نظرًا لعدم وجود معلومات حول إنقاذ المهاجرين يجب أن نفترض أنهم غرقوا جميعًا

-مواقعهم وحالتهم الطارئة كانت معروفة

- أوروبا تركتهم يغرقون في عيد الفصح

قالت منظمة الإنقاذ الألمانية، الأحد، إن زورقا على متنه مجموعة من المهاجرين، غرق في منطقة بين ليبيا ومالطا.

وأكّدت منظمة "سي-ووتش"، في بيان عبر تويتر، أن وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، رصدت قرب منطقة البحث والإنقاذ المالطية 4 زوارق منطلقة من ليبيا، على متنها 259 مهاجرا غير نظامي.

وذكرت أن هذه الزوارق قد تكون هي نفسها التي نشرها حساب "Alarm_phone"(خاص بتتبع الإنذارات بالبحر) في تويتر، السبت.

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وأوضحت المنظمة أن "أحد الزوارق غرق وليست هناك معلومات حول ما إذا كان الأشخاص الذين كانوا على متنه قد تم إنقاذهم أم لا".

وقالت: "نظرًا لعدم وجود معلومات حول إنقاذهم، يجب أن نفترض أنهم غرقوا جميعًا".

وأضافت "مواقعهم وحالتهم الطارئة كانت معروفة".

واستطردت المنظمة "لكن أوروربا تركتهم يغرقون في عيد الفصح".



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