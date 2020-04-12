"الصحفيين العرب" يدين حكما بإعدام 4 صحفيين يمنيين

صنعاء / الخليج 365
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، الأحد، حكم الإعدام، الذي أصدرته محكمة تابعة لجماعة "الحوثي" اليمنية بحق 4 صحفيين، مطالبا بتحرك دولي لإدانته.
وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (يسطير عليها الحوثيون) السبت، في حكم أولى، بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات".
وأوضح "الصحفيين العرب"، في بيان، أن "التهمة لا أساس لها من الصحة وعارية تماما عن الحقيقة".
ويواجه الصحفيون العشرة، حسب مصادر متطابقة، اتهامات بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية، في حكم الأول من نوعه في تاريخ البلاد.
وقال الاتحاد: "هذا حكم جائر على هؤلاء الصحفيين الأبرياء"، معربا عن تضامنه مع نقابة الصحفيين اليمنيين في "إدانة هذا الحكم الظالم".
والسبت، دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، إلى إسقاط الحكم بحق صفحييها، واصفة بـ"غير القانوني".
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
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