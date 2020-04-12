اتحاد القدم الإماراتي يمدد إيقاف أنشطته حتى إشعار آخر

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مدد الاتحاد الاماراتي لكرة القدم الأحد إيقاف كافة أنشطته الرياضية، ومن بينها الدوري المحلي، حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكان الاتحاد قد أوقف النشاط في 15 مارس لأربعة أسابيع، وقرر اليوم تمديده لأجل غير مسمى “بعد تقييم الوضع مع الجهات المختصة”.
وسبق للاتحاد أن شكل فريق عمل تنسيقي يضم ممثلين عنه وعن رابطة المحترفين لوضع تصورات حول المواعيد المقترحة لعودة دوري الدرجتين الأولى والثانية وإقامة نهائي كأس الامارات، إضافة الى دراسة عقود اللاعبين. ومن المقرر ان يعرض الفريق توصياته على اجتماع للاتحاد يعقد في وقت لاحق الأحد، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لاحقا.
وأكد الاتحاد أن قرار إيقاف النشاط الرياضي يشمل المنتخبات الوطنية، ودوري الدرجة الأولى الذي يتصدره شباب الأهلي بفارق ست نقاط عن العين بعد إقامة 19 مرحلة من أصل 26، ومسابقة كأس الامارات الذي تأهل العين والظفرة الى مباراتها النهائية، ودوري الدرجة الثانية.
في المقابل، ألغى الاتحاد الاماراتي للعبة جميع أنشطة الفئات العمرية لموسم 2019-2020 إضافة الى دوري السيدات.
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