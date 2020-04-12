شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوافق على تطبيق مؤشرات الأداء بأقسام الطوارئ في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الصحي السعودي، حسبما أعلن المجلس اليوم الأحد.

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وشملت القرارات، تطبيق مؤشرات الأداء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، على أن تلتزم القطاعات الصحية بإرسال تقارير عن تطبيق تلك المؤشرات للأمانة العامة للمجلس، لتحليلها من قبل اللجنة الوطنية لتطوير طب الطوارئ سنوياً.

كما اشتملت القرارات الموافقة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسجلات الصحية، والمعايير التفصيلية لسيارات الإسعاف، ومشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي.